Mostra antecipa comemoração de centenário da Semana de Arte Moderna

“Esta exposição não é idealizada com o olhar histórico, mas sim focada na atualidade com obras produzidas a partir de meados da década de 1960 até o dia de hoje, sendo algumas inéditas, ou seja, já com um distanciamento histórico dos primórdios da modernidade brasileira”, descreveu Tereza de Arruda.

Serão apresentados desenhos, pinturas, fotografias, esculturas, instalações e novas mídias, que foram distribuídos em seis núcleos temáticos, chamados de Liberdade, Futuro, Identidade, Natureza, Estética e Poesia. No primeiro deles, Liberdade, a mostra vai refletir sobre as inquietações e questionamentos do colonialismo brasileiro do período de 1530 a 1822. Futuro, por sua vez, tem foco em Brasília e reúne, entre outras coisas, gravuras e desenhos dos arquitetos Lina Bo Bardi, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.