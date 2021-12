Outra filha de André Gonçalves com pensão atrasada critica pai

A filha mais velha do ator André Gonçalves, Manuela Seiblitz, de 23 anos, fez uma declaração indireta para o pai após ele criticar a rigidez da legislação que prevê prisão para quem não pagar pensão. “Curiosidade do dia: mais de 5,5 milhões de pessoas não têm pai no registro e cerca de 12 milhões de mães chefiam lares sozinhas no Brasil”, escreveu a jovem em um story no Instagram. Ela é fruto do casamento de André com a atriz Tereza Seiblitz e também aguarda pensão alimentícia do pai.

Criada longe de André, Manuela assumiu o processo iniciado por Tereza contra ele na Justiça do Rio de Janeiro referente a uma dívida de R$ 109 mil em pensões atrasadas. Além de Manuela, outra filha de André busca o pagamento das pensões por meios legais: Valentina, de 18 anos, filha do ator com Cynthia Benini. As duas cobram dívidas de mais de R$ 363 mil em duas ações diferentes. Foi esse caso que resultou na prisão domiciliar de André, que passa a usar tornozeleira eletrônica.



Sobre o assunto André Gonçalves nega mensagens intimidadoras à filha em caso de pensão

Irmão de Marília Mendonça sobre sucesso: "Me sinto mal de comemorar"

Vídeo: Virginia Fonseca presenteia mãe com R$ 56 mil em notas de R$ 100

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao portal O Globo, André desabafou sobre sua tristeza por não ter um relacionamento saudável com as duas filhas. Ele também revelou ter sido bloqueado por ambas nas redes sociais. “Elas viraram as costas para mim por dinheiro. Eu sei o pai que eu sou. Não sou bandido”, disse ele. A relação dele com as meninas foi ainda mais prejudicada com o pedido de prisão e o alto valor das dívidas.

“Vou parar a carreira. Não vou suportar ser preso. Não tenho R$ 350 mil e nem R$ 110 mil. Não tenho salário fixo nem contrato com ninguém. Não sou uma pessoa má. Nunca fui com eles. Um filho fazer isso com o pai... Elas levam uma vida de rico e querem que eu sustente essa vida de rico. A gente entrou na Justiça, tentou a revisão, tentou acordo com as mães, e não foi aceito. O que me dói é que vem lá no processo ‘pedido de prisão’ e quem assina é o filho”, complementou o ator.



Tags