Ministério da Economia coloca 88 imóveis no DF à venda em feirão

O Ministério da Economia vai realizar nesta quarta-feira (15) um feirão de imóveis em Brasília para a venda de 88 imóveis. Serão ofertados apartamentos funcionais e terrenos no Plano Piloto e uma casa no Lago Sul, região nobre da capital federal.

Segundo o ministério, no leilão será divulgada a Proposta de Aquisição de Imóveis (PAI), que permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, apresente propostas para compra de imóveis da União.

Em novembro, a edição do Feirão de Imóveis SPU+ ocorreu em Belo Horizonte. Foram 139 imóveis com maior potencial de venda. Em outubro, o Ministério da Economia fez, na capital paulista, um feirão com uma lista de 1.030 imóveis com maior potencial de venda elaborada pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU).

Em agosto um feirão similar foi realizado no Rio de Janeiro. Na ocasião, 118 propostas foram recebidas para 21 imóveis.

