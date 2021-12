Vídeo: Cãozinho se agarra a grade e tenta não ser levado por enxurrada em Minas Gerais

No vídeo, é possível ver que o animal ficou preso e se desespera ao tentar não ser levado pela correnteza

Moradores do município de Três Pontas, em Minas Gerais, registraram um cachorrinho tentando escapar de uma enxurrada, durante a forte chuva que acometeu a cidade no último domingo, 12. O momento ocorreu em uma das principais avenidas da cidade, Oswaldo Cruz, que ficou inundada.

Sobre o assunto Funceme prevê possibilidade de chuvas em todo o Estado até domingo, 12

Governo federal libera R$ 5,8 milhões para cidades atingidas por chuvas na Bahia

No vídeo, é possível ver que o animal ficou preso à grade do córrego na via, e se desespera ao tentar não ser levado pela correnteza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do momento de aflição, os habitantes afirmaram que o cão está salvo após ter conseguido sair do local assim que a água abaixou.

Assista ao vídeo:

A chuva causou estrago por outras partes da cidade localizada no sul de Minas Gerais. Pelo menos uma família ficou desalojada e duas árvores de grande porte cederam e caíram.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vias alagadas e, inclusive, veículos parcialmente cobertos pela água.

Tags