Tiro que matou Kathlen Romeu foi disparado por um policial militar

Uma investigação realizada pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro (DHC) confirmou que o tiro que matou Kathlen Oliveira Romeu, de 24 anos, teria sido disparado por um policial militar. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 13, pelo namorado do jovem, Marcelo Ramos. Segundo a Delegacia, o autor do disparo ainda não foi identificado. Kathlen foi morta no dia 8 de junho, durante um confronto entre criminosos e policiais militares. A designer de interiores estava grávida de quatro meses.

Segundo a Delegacia de Homicídios, as investigações ainda não foram concluídas já que dois policiais relataram terem efetuado disparos no momento do ocorrido. De acordo com o portal G1, a previsão é que o inquérito seja concluído em 2022. Em nota, a Civil informou que as informações sobre o encerramento do caso serão divulgadas assim que o mesmo for relatado e enviado ao Ministério Público.

Em suas redes sociais, o namorado de Kathlen escreveu: "Sabemos que a justiça do nosso país é lenta e falha, na maioria das vezes só funciona com muita cobrança. Cada pequena vitória é muito importante para nós, não só para o caso, mas de todas as pessoas vítimas desse Estado genocida".

Local adulterado

Nesta segunda-feira, 13, o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), denunciou o capitão da Polícia Militar, Jeanderson Corrêa Sodré; o 3° sargento, Rafael Chaves de Oliveira e os cabos Rodrigo Correia de Frias, Cláudio da Silva Scanfela e Marcos da Silva Salviano por modificarem a cena no local onde Kathlen foi morta.

De acordo com a denúncia, Rafael Chaves, Rodrigo Frias, Cláudio Scanfela e Marcos Salviano teriam retiraram o material que estava no local antes da chegada da perícia. Ele ainda teriam adicionado 12 cartuchos calibre 9 milímetros deflagrados e um carregador de fuzil 556, com 10 munições intactas.

Segundo o MPRJ, "Jeanderson Corrêa Sodré, estando no local dos fatos e podendo agir como superior hierárquico para garantir sua correta preservação, omitiu-se quando tinha por lei o dever de vigilância sobre as ações de seus comandados. A denúncia ainda explica que os cabos Rodrigo Correia de Frias e Marcos da Silva Salviano efetuaram disparos, sendo um responsável por matar Kathlen".

