Hoje é Dia: semana lembra forró e pessoas com deficiência visual

Nascimento do escritor francês Gustave Flaubert (200 anos)

Nascimento do cantor e compositor fluminense Wilson Moreira (85 anos)

Morte do cantor e compositor fluminense Milton de Oliveira (35 anos) - em 1954, teve gravadas pelo cantor e radialista César de Alencar, então no auge do sucesso de seu programa na Rádio Nacional, o baião O casamento da filha do Tomás e a marcha No Japão é que é bom, com Haroldo Lobo

Morte do instrumentista e compositor João Pereira Filho (35 anos) - trabalhou como solista e diretor de orquestras e conjuntos regionais, em várias emissoras de rádio e televisão cariocas: Rádio Nacional, Rádio Mayrink Veiga, TV Tupi, TV Excelsior e TV Globo

Dia Internacional da Neutralidade - data reconhecida pela ONU

Lançamento do Ópera Rádio, na Rádio Sociedade (97 anos)