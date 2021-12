Gabriela Pugliesi é criticada por publicidade em cidade afetada por enchentes

A influenciadora Gabriela Pugliesi se viu em mais uma polêmica neste sábado, 11, após fazer publicidade para uma empresa de taxi aéreo em Maraú, uma das cidades baianas afetadas pelas fortes chuvas na região sul do Estado, desde a última terça-feira (7). A atitude teve repercussão negativa nas redes sociais e a influenciadora apagou publicação paga em localidade afetada por enchentes na Bahia.

Pugliesi publicou um vídeo embarcando em helicóptero saindo de Barra Grande, em Maraú, para Salvador, os seguidores consideraram que a famosa não teve consideração com as vítimas das enchentes.

Sobre o assunto Gabriela Pugliesi faz festa durante quarentena e é criticada na internet por quebrar isolamento social

Após críticas por ter realizado festa durante quarentena, Gabriela Pugliesi desativa conta no Instagram

Prejuízo de Gabriela Pugliesi após festa na quarentena pode chegar a R$ 3 milhões

Após três meses, Gabriela Pugliesi volta às redes sociais: "A vida é perfeita para cada um"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Essa mulher não tem um amigo? Um assessor? Um anjo da guarda? Não é possível", indagou uma internauta. "Essa mulher deveria ser proibida de voltar a Bahia. Já deve toda a pandemia em Ilhéus, e agora essa do helicóptero. Sorriso no rosto enquanto tá num helicóptero em meio a um alagamento no local?!? Pq ainda seguem essa mulher?", acrescentou outra.

Na última sexta-feira (10), a influenciadora também causou polêmica ao postar vídeo na Bahia. Pugliesi apareceu de toalha na cabeça nos stories, preocupada que a chuva molhasse seu cabelo.

"Como a gente sai na Bahia quando tá chovendo e a gente acabou de lavar o cabelo. Esse é o luxo dessa vida", disse em vídeo.

Tags