Minhocão de São Paulo faz 50 anos e ganha galeria de arte urbana

Grafite

As próprias colunas de sustentação das pistas, encravadas no vão central da avenida General Olímpio da Silveira, frequentemente são usadas para trabalhos de grafiteiros. No local, já ocorreu até uma exposição de fotos, além de outras manifestações artísticas.

No começo deste mês, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve em Nova York, nos Estados Unidos, e aproveitou para conhecer o parque High Line, que já foi uma espécie de Minhocão para os moradores de lá. O High Line era um via férrea muito antiga, que cortava a cidade norte-americana, passando entre edifícios e foi desativada em 1980.

Mas em vez de derrubar a linha, a prefeitura norte-americana fez uma revitalização de construções antigas. Com isso, promoveu uma restauração arquitetônica e artística do espaço e transformou a área em um grande jardim, com a criação de um ponto de lazer e visitação de moradores e turistas.

História

O Minhocão foi construído no início da década de 1970 para dar vazão ao crescente aumento do tráfego de veículos na capital paulista, reduzindo os congestionamentos nas ruas centrais de São Paulo.

A via aérea não conseguiu acabar com os congestionamentos e teve um efeito colateral: provocou a rápida deterioração urbana da região próxima do Elevado e ao longo de toda a sua extensão, entre os bairros República, Santa Cecília e Barra Funda.

Os imóveis localizados no entorno sofreram grande desvalorização. Os moradores de classe média, que ali viviam nos anos 1960 e 1970, deixaram os edifícios, incomodados com o barulho dos veículos e com a poluição dos escapamentos.

Vários prédios, ao longo do Elevado, são considerados tesouros de estilos arquitetônicos europeus, de uma época em que as construções eram feitas pelos imigrantes, principalmente os italianos.

Com a degradação da região, sob o Elevado, os espaços vazios passaram a ser ocupados por moradores de rua. No começo dos anos 1980, surgiu ali o embrião da “cracolândia”, que segue até hoje na área central de São Paulo.