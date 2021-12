Festival da Rádio Nacional do Alto Solimões realiza show da final

A Rádio Nacional do Alto Solimões anuncia os vencedores do Festival de Música com show neste sábado (11). O evento será no auditório Amazônia Régia, em Tabatinga (AM), a partir das 20h, no horário local (22h em Brasília). Além da apresentação dos dez artistas finalistas do concurso, haverá a comemoração dos 15 anos da Rádio Nacional do Alto Solimões. A emissora faz aniversário na próxima quarta-feira (15).

O público do evento, que será limitado devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, contará com convidados da sociedade tabatinguense, ouvintes da emissora e convidados dos artistas finalistas. O show seguirá os protocolos de segurança e saúde vigentes na região.

Na programação, estão previstas apresentação ao vivo das músicas finalistas e a escolha das sete categorias vencedoras: Melhor Música em Espanhol, Melhor Música Indígena, Melhor Música em Português, Melhor Interprete, Melhor Letra, Música mais votada pela Internet e Melhor Torcida.

Para a coordenadora de Produção e Programação da Rádio Nacional do Alto Solimões, Miss Lene Ferreira, o festival é muito importante pois “as oportunidades e espaços artísticos na região são mínimos considerando as dificuldades logística e de valorização de novos talentos”. Com a missão de valorizar e abrir oportunidades aos artistas consagrados e iniciantes da região e mostrar suas produções e talento, o evento integra as línguas da fronteira em ritmos culturais e sonoros que aproximam as pessoas por meio da produção musical inédita.

Festival de Música do Alto Solimões

Em sua quinta edição, o Festival de Música da Nacional do Alto Solimões é realizado pela Rádio Nacional do Alto Solimões, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e reúne talentos musicais da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Obras musicais inéditas concorreram no festival, que revela cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores. Português, espanhol e idiomas indígenas, como o tikuna, dão o tom das canções que concorrem a uma vaga para a seleção.

Serviço

Rádio Nacional do Alto Solimões | FM 96.1 MHz

Festival de Música do Alto Solimões

Show da final: sábado, 11/12, a partir das 20h (22h no horário de Brasília)

Festival será transmitido em radios.ebc.com.br/nacionalaltosolimoes e no YouTube da Rádio Nacional

