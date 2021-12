Governo do Rio lança edital para ocupar o Theatro Municipal

O governo fluminense, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secerc-RJ), lançou hoje (10) o edital "Municipal em Cena", cujas inscrições permanecerão abertas até o dia 25 de janeiro próximo, na plataforma Desenvolve Cultura.

O objetivo é garantir a democratização do acesso do Theatro Municipal do Rio ao público e dar oportunidades aos artistas fluminenses. A iniciativa vai atender 40 projetos, com incentivo de R$ 80 mil para cada, totalizando R$ 3,2 milhões.