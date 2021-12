Instagram remove mesma publicação de Alinne Moraes duas vezes

O perfil da atriz Alinne Moraes, de 38 anos, no Instagram recebeu atenção hoje, quinta-feira, 9, após a publicação de uma série de fotografias sensuais que foram removidas, recuperadas e novamente removidas pela rede social. Nas imagens, a artista aparece vestindo apenas uma meia-calça enquanto posa no chão perto de uma cama.

A publicação recebeu diversos elogios de famosos e anônimos, mas foi excluída pela equipe de gerenciamento interno do Instagram. Por volta de 17 horas, Alinne então fez um segundo post, dessa vez com a pintura de uma mulher com uma burca que cobre todo o rosto. Foi a segunda vez que uma publicação sua foi removida do feed pela rede social.

Porém, as fotos reapareceram no perfil da atriz sem explicação, e então foram removidas mais uma vez por volta de 20 horas. Até o momento de publicação desta matéria, Alinne não havia se manifestado sobre a segunda remoção do post. Ela tem 3,3 milhões de seguidores na rede social, em que costuma divulgar cenas suas como Bárbara na novela “Um Lugar ao Sol”, atualmente no ar na TV Globo.



