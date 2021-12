Universitária encontra R$ 6 mil em ônibus e devolve dinheiro para dona

Odara Luiza usou as redes sociais para conseguir encontrar a dona do dinheiro e descobriu que era Ivone Resende, uma atendente de caixa; valor estava destinado para o pagamento de contas de casa. Caso aconteceu no Distrito Federal

Odara Luiza, uma estudante de 22 anos, encontrou uma quantia de R$ 6 mil dentro do ônibus que estava no Distrito Federal. Com a ajuda de seus pais e por meio do nome no cartão de crédito que estava dentro da carteira com o dinheiro, a jovem conseguiu localizar a dona da quantia nas redes sociais. O valor estava destinado para o pagamento de contas de casa.

A universitária conseguiu encontrar Ivone Resende, de 50 anos, na última terça (07/12) para entregar o dinheiro encontrado. "Hoje, são poucas as pessoas que se preocupam com o ser humano. A Odara se preocupou comigo e com minha aflição", afirmou Ivone em entrevista ao portal G1.

Ivone, que é atendente de caixa, contou que tudo aconteceu quando ela desceu na sua parada e não percebeu que sua carteira havia ficado no banco do ônibus. Além das contas de casa para pagar, o dinheiro estava reservado para o pagamento de uma fatura de sua mãe.

Odara, estudante do curso de geologia da Universidade de Brasília (UnB), relatou que estava a caminho da faculdade quando se deparou com a carteira esquecida. "Peguei e desci do transporte para ver se eu via alguém, mas, como estava chovendo e ninguém parecia estar à procura do objeto, eu vim para casa", explicou. A estudante confessou que, por um momento, ainda pensou em ficar com o dinheiro. Ela foi diagnosticada com endometriose profunda e malformação do útero, e iria usar o valor para custear os gastos com o tratamento. Porém, ela ainda achou melhor devolver o dinheiro para a dona.

"Seria muito prejuízo para alguém perder uma quantia tão alta. A sensação de entregar o dinheiro foi um alívio", afirmou Odara.





