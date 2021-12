Recife: milhares de fiéis são esperados nesta quarta no Morro da Conceição

Haverá mudanças no trânsito da cidade e reforço nas linhas de ônibus. Missas acontecem de hora no Santuário Nossa Senhora da Conceição

Celebra-se nesta quarta-feira (8) a festa que deu nome ao bairro do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Durante todo o dia, uma multidão de devotos é esperada no local para prestar graças e pedir por milagres. Uma novidade para 2021, em comparação ao ano passado, é a volta da "procissão", que acontecerá de uma forma diferente: será realizada uma carreata de encerramento, possibilitada devido ao avanço da vacinação e à queda das taxas epidemiológicas da covid-19. Para toda essa mobilização, mudanças no trânsito e esquemas de segurança foram adotados para o evento que deve vestir a cidade de azul - a cor da Imaculada.

Os romeiros que vão participar da carreata devem estar às 15h na concentração no estacionamento da Prefeitura do Recife, na Avenida Cais do Apolo, no Centro do Recife. De lá, a procissão percorrerá a Ponte do Limoeiro, Avenida Norte, Largo Dom Luiz e, então, subirá o Morro da Conceição através da Rua Itacoatiara. Entretanto, apenas o carro do andor, pedestres e veículos de moradores, devidamente identificados com um comprovante de residência, terão acesso à área.

Os bloqueios serão itinerantes, ou seja, feitos e desfeitos de acordo com a passagem da carreata. A recomendação da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) é que os participantes cheguem cedo ao local e utilizem o transporte coletivo, uma vez que o público esperado é alto e a oferta de estacionamento em via pública é limitada. Afirmou, ainda, que a fiscalização será rigorosa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também foi implementado um reforço das linhas de ônibus pelo Grande Recife Consórcio de Transporte. Ao todo, 281 ônibus estarão circulando pelo Morro da Conceição nesta quarta, com estimativa de fazerem 2.536 viagens ao longo do dia. Segundo a empresa, o contingente representa 123 ônibus e 999 viagens a mais do que em feriados comuns. Uma parada provisória foi instalada na Avenida Norte. O Terminal Integrado da Macaxeira vai funcionar durante toda a madrugada.

As Santas Missas acontecerão de hora em hora. Em frente à torre da Igreja, na Praça, as celebrações serão à 0h, 2h, 4h, 6h, 10h, 12h e 14h. Já dentro do Santuário, à 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h. Será permitida a presença de 800 fiéis por celebração, dispostos em 480 lugares nos bancos da Igreja e 320 lugares em cadeiras distribuídas ao redor dele. A organização garante estimular o distanciamento social e disponibilizar álcool 70% e pias com água e sabão nas dependências do local. Aos fiéis, o uso de máscara é obrigatório.

Quem não sentir confiança em ir até o local ou estiver com sintomas de covid-19 pode assistir às missas à distância pelo canal do YouTube do Santuário do Morro da Conceição e na TV Pai Eterno (canal aberto 49). Uma cobertura especial de todo evento será feita pela Rádio Jornal (780 AM e 90.3 FM), com o patrocínio da Mauricéa, Turquesa e Pernambuco da Sorte, que também entregará medalhinhas e lenços homenageando Nossa Senhora da Conceição na Igreja.

Nos 10 dias de celebração, eram esperados um milhão de pessoas na Festa do Morro 2021. O Santuário ainda não tem atualizações de quantas pessoas já frequentaram o local até então.

O tema da Festa do Morro de 2021, "Aos pés da Imaculada Conceição do Morro, somos todos irmãos", e o lema "Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe", inspirados na carta do Papa Francisco, Fratelli Tutti (todos irmãos), remetem à necessidade da união entre as pessoas. "Hoje vivemos em uma sociedade polarizada, não só no sentido político, mas também na mentalidade. O papa faz um apelo para que aprendamos a conviver com o diferente e a ter tolerância, algo fundamental em uma democracia", explicou o padre Pedro Luís dos Santos, reitor e Pároco do Santuário Nossa Senhora da Conceição.

Para a família da dona de casa Maria Auxiliadora Frutuoso, de 67 anos, a fraternidade sempre é aguçada durante as comemorações à Imaculada. Moradora do Morro, ela todo dia 8 de dezembro hospeda em sua casa parentes que moram em cidades vizinhas. "Fico muito ansiosa quando o dia vai chegando. Eu pinto a casa de azul. Como sou daqui, tem muita gente que vem de fora para a minha casa para ir para a festa. Toda minha família é muito católica, então cresci em cima disso. Tenho muita devoção a ela por vários motivos, até por morar aqui e sentir essa proteção", contou.

Do Jornal do Commercio para a Rede Nordeste