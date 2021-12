Pelé volta a ser internado após três meses de cirurgia para retirada de tumor no cólon

Na manhã desta quarta-feira, 8, o Hospital Albert Einstein que Pelé precisou ser internado para continuar seu tratamento contra um tumor de cólon. Os médicos informaram que o ex-jogador apresenta um quadro clínico estável e que terá alta nos próximos dias.



“Edson Arantes do Nascimento encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. O paciente está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias” dizia o boletim.

Desde agosto, o tricampeão mundial pela seleção brasileira tem sofrido com o problema, em exames de rotina no hospital da capital paulista no dia em 31 de agosto, Pelé descobriu o tumor. Após cirurgia no início de setembro, ele ficou internado por 26 dias e foi liberado em 30 de setembro. Aos 81 anos, Edson Arantes do Nascimento voltou a ser internado quase três meses depois da operação.



Presente nas redes sociais, em sua última aparição, Pelé agradeceu o apoio recebido e se mostrou feliz apesar do problema de saúde. “Amigos, faz algum tempo que não falamos disso. Eu quero avisar que estou muito bem. Me sinto cada dia melhor. Acho que nem mesmo a máscara para minha proteção consegue esconder a minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, que me mandam boas energias diariamente”, disse.

