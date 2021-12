Pedestre cai em bueiro enquanto mexe em celular, no Distrito Federal

As imagens mostram que o pedestre caiu com o corpo, até a altura da cintura, no buraco.

Enquanto passeava pela rua e mexia no aparelho celular, um homem cai em um bueiro sem tampa, Ceilândia Sul, no Distrito Federal. O incidente foi gravado por câmeras de segurança. As informações e imagens são do G1.

As imagens mostram que o pedestre caiu com o corpo, até a altura da cintura, no buraco. Em seguida, ele tentou sair do bueiro. Moradores ouvidos pela TV Globo disseram que outras pessoas já haviam se machucado no local.

Na segunda-feira, 6, a Administração Regional de Ceilândia informou que "já tomou ciência desta situação e deu início ao trabalho de recuperação deste bueiro e de outros demais que também necessitam de reparos".

