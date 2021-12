Doria fala em adotar passaporte da vacina em SP

O governador João Doria (PSDB) cobrou ontem que o governo federal passe a exigir a comprovação de vacinação contra a Covid-19 de todos os passageiros que entrarem no País. Segundo ele, caso o Planalto não adote o chamado passaporte vacinal até o dia 15, ele será implementado pelo Estado. E enviou ofício nesse sentido ao Ministério da Saúde. O ultimato, porém, deve abrir uma disputa jurídica por competência de atuação.

"O Brasil não pode ser o paraíso do negacionismo. Aqui, turismo de negacionismo só na mente desse ministro da Saúde e do presidente", reforçou Doria, durante a coletiva. Paulo Menezes, coordenador do Centro de Combate à Covid-19, frisou que a exigência da vacinação é uma forma de diminuir a taxa de transmissibilidade do coronavírus.

Questionado sobre a competência para adotar essa medida, uma vez que o gerenciamento de fronteiras fica a cargo do governo federal, Doria alegou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que ainda no ano passado conferiu aos Estados e municípios a autonomia para gerenciar as formas de combate à Covid-19. "E, para proteger vidas, sim, faremos isso nos aeroportos, mesmo sendo de administração federal. E o mesmo no Porto de Santos."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM | Apenas um município do Ceará tem cobertura vacinal abaixo de 50%, diz secretário

A posição tem o apoio do município de Guarulhos. Na terça-feira, o prefeito de Guarulhos, Guti (PSD), enviou um ofício ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pedindo endurecimento nas medidas de controle para a entrada no Brasil pelo Aeroporto de Cumbica. O documento pede que todos os passageiros aéreos que desembarquem na cidade apresentem o comprovante de imunização contra a Covid-19, teste de no máximo um dia contra a doença, com a observação de quarentena quando necessário. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) adotaram posicionamento semelhante.

Questionadas pelo Estadão, a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, e a Santos Port Authority, responsável pelo Porto de Santos, afirmaram que a implementação de protocolos higiênicos, de sanitização e de comportamento é de responsabilidade da Anvisa.

Sobre o assunto Covid no CE: mulheres e jovens foram mais atingidos na 2ª onda, aponta pesquisa

Vacinação obrigatória não é aceitável, afirma ONU

Vacinas são eficazes contra a variante Ômicron, diz OMS

Já a agência informou que "não cabe à Anvisa avaliar a competência referente a outros entes da federação". "Subsídios da Anvisa para a definição de regras de acesso ao País já foram encaminhados aos órgãos competentes por esta tomada de decisão."

POLÊMICA

O presidente Jair Bolsonaro, na segunda-feira, declarou a intenção de assinar uma medida provisória para estabelecer que apenas o governo federal possa decidir sobre a obrigatoriedade do passaporte vacinal. No mesmo dia, ele desmarcou uma reunião com a Anvisa para tratar do assunto e se exaltou ao criticar os pedidos da agência. "Estamos trabalhando com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo? De novo vai começar esse negócio?"

No dia seguinte, anunciou-se a edição de uma portaria determinando quarentena de cinco dias para quem chegar ao Brasil sem estar vacinado. Segundo o governo federal, o País não vai adotar passaporte de vacinas para estrangeiros.

Para o médico e advogado sanitarista Daniel Dourado, a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/1990) estabelece que a Vigilância Sanitária e criação de regras para aeroportos, portos e fronteiras são atribuições federais. "Por outro lado, tanto na Lei do SUS quanto na Lei da Anvisa, abrem a possibilidade de atuação suplementar de Estados e Municípios. O Ministério da Saúde, Casa Civil e Justiça, porém, vão definir uma portaria sobre o tema. Aí, não caberia mais o termo suplementar. Se eles disserem qual será a regra, no meu entendimento o Estado não pode fazer algo que contraria a determinação federal."

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags