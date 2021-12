TV Brasil fica em terceiro lugar no II Prêmio Geneton Moraes Neto

O programa da Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, conquistou o terceiro lugar na categoria videojornalismo do II Prêmio Geneton Moraes Neto de Jornalismo. O episódio premiado é chamado "Um Brasil sem o básico", com reportagem de Ana Graziela Aguiar, e mostra os problemas e as soluções para o saneamento básico no país. A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), vinculada ao Ministério da Educação, instituiu a segunda edição do Prêmio Geneton de Moraes Neto de Jornalismo considerando o papel relevante que teve o jornalista pernambucano no exercício da profissão e a valorização do trabalho profissional de repórteres e técnicos que atuam em televisão.

O Prêmio é destinado a selecionar e premiar as seis melhores matérias jornalísticas, veiculadas no Brasil em 2018, visando valorizar e exaltar o trabalho jornalístico de qualidade.

Caminhos da Reportagem

Contar grandes histórias, com uma visão diferente, instigante e completa. É essa a missão do Caminhos da Reportagem, um dos mais tradicionais programas jornalísticos da TV Brasil.

Saúde, economia, comportamento, educação, meio ambiente, segurança, prestação de serviços, cultura e outros tantos temas são abordados de maneira única, levando conteúdo de interesse para a sociedade. Tudo isso com a diversidade regional em pauta e equipes em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O trabalho minucioso e bem executado é reconhecido no meio jornalístico. Nos últimos dez anos, o Caminhos da Reportagem acumulou quase 60 prêmios e 25 indicações em importantes premiações de excelência nacional e internacional tais como o Prêmio CICV de Cobertura Humanitária Internacional (Comitê Internacional da Cruz Vermelha), o Prêmio de Comunicação da CNBB, Prêmio Longevidade Bradesco Seguros, Prêmio Synapsis de Jornalismo e Prêmio TAL – Televisión America Latina, entre outros.

