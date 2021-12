Hoje é Dia: Dom Pedro II, o último imperador do Brasil

O Hoje é dia destaca, nesta semana de 5 a 11 de dezembro, o aniversário de morte de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Além disso, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado no dia 10 deste mês, é uma marca no estabelecimento do direito à igualdade entre todos. Em 9 de dezembro é comemorado o Dia Internacional de Luta contra a Corrupção. A data lembra a assinatura por diversos países da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção que foi, precisamente, no dia 9 de dezembro de 2003, na cidade de Mérida, no México. O intuito do documento é fortalecer a cooperação entre todos países participantes para o combate aos males da corrupção.

A data vem lembrar que a corrupção afeta toda a sociedade em si. Aqui no Brasil, a O Dia Internacional dos Direitos dos Animais é comemorado no dia 10 de dezembro desde 1998. Esse dia é importante para a conscientização das pessoas a respeito da vida e dos direitos dos animais, inclusive sobre uma nova estrutura familiar com a inclusão dos pets. A relação de amizade entre os homens e os animais não é dos tempos modernos, desde o período rupestre já se via esse tipo de convívio.

Ultimamente, o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, em conjunto com o Dezembro Verde, vem reafirmar a necessidade da discussão a respeito dos maus-tratos aos animais e a criação de leis contra tais atos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine