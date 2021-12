Caminhos da Reportagem mostra como descomplicar a vida financeira

Crianças de uma escola em Jacareí, interior de São Paulo, vão poder contar outra história. As escolas municipais têm usado a plataforma digital Tindin Escola que, por meio de simulação e brincadeiras ensina as crianças sobre indicadores financeiros, prioridades de consumo, empreendedorismo e investimento. A plataforma faz parte de uma startup de educação financeira. “Quando meu filho, aos 3 anos e meio, teve um problema com consumismo infantil eu acabei pesquisando sobre o tema finanças para crianças”, lembra Eduardo Schroeder, fundador da Tindin. O resultado com as crianças de Jacareí já está aparecendo. “Eu aprendi que não é para ficar saindo pros lugares e gastando tudo que você tem, daí seu dinheiro fica negativo”, afirma Gabriel Davi dos Santos, estudante do 5º ano

O Caminhos da Reportagem é neste , dia 05/12, às 20h.

Ficha técnica

Reportagem: Flavia Peixoto

Produção: Amanda Cieglinski, Carol Oliveira, Deise Machado

Imagens: Cadu Pinotti, Rogerio Verçoza, Sigmar Gonçalves

Apoio às imagens: André Rodrigo Pacheco

Auxílio técnico: Alexandre Souza, Caio Manlio

Apoio técnico: Dailton Matos

Edição de texto: Francislene de Paula

Edição de imagens e finalização: Jerson Portela

Arte: Eudes Lins

Legenda Fotos

Tags

01 - Cícero Mariano tem quitado dívidas e sonha com o negócio próprio