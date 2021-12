Brasil notifica 152 mortes por covid em 24 horas; média móvel fica abaixo de 200

O Brasil registrou 152 mortes por covid-19 entre sexta, 3, e sábado, 4. A média móvel semanal, que elimina as distorções entre dias úteis e fim de semana, é de 196, voltando a ficar abaixo de 200. No total acumulado, são 615.606 óbitos notificados desde o início da pandemia, de acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa, divulgados às 20 horas do último sábado.

Sobre o assunto Estudo da UFRJ indica que 3ª dose é rápida e eficiente a novos surtos de Covid-19

Ceará soma 24.673 óbitos e 951.821 casos de Covid-19

Covid-19: com nove leitos ativos, Ceará tem 100% das UTIs infantis ocupadas

Neste intervalo de 24 horas, os novos casos notificados da doença ficaram em 8.148. O País chegou aos 22.135.976 casos da infecção desde março de 2020. A média móvel de casos nos últimos sete dias é de 8.665. Os dados diários são reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, que é formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A variação registrada foi de -2% em comparação à média de 14 dias atrás, segundo dados da iniciativa. O marco aponta tendência de estabilidade pelo nono dia seguido. O Painel Covid, sistema de monitoramento do Ministério da Saúde, informa que o país registrou 170 mortes, com 615.570 vítimas no total. Em relação à quantidade de casos, foram notificados 8.838 casos. Até o momento, o somatório resulta em 22.138.247.

Tags