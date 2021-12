Pelo Twitter, Felipe Neto diz que pretende dar pausa em sua carreira

Anúncio foi feito em postagem no Twitter do influenciador digital na madrugada deste sábado (4/12)

O influenciador digital Felipe Neto surpreendeu seus fãs na madrugada deste sábado, 4, ao anunciar em seu Twitter que pretende dar uma pausa na carreira. Ele revelou que se sente cansado e precisa respirar. “Não sei… Preciso de férias… Respirar, pensar… Ver o que mais ainda existe de desafio”, postou.

Neto ainda refletiu sobre o rumo que deve tomar no próximo ano. “Talvez 2022 seja mesmo um último mergulho. Mas vai ser com toda força do mundo”.

Em várias ocasiões ao longo dos últimos meses o famoso falou em depressão. Em maio de 2021, afirmou ter vivido o “pior dia do ano”, após entrar em polêmica com seus seguidores por defender Enzo Celulari, que recebeu críticas após indagar nas redes sociais se a diminuição no consumo de carne era porque o preço do produto havia aumentado ou as pessoas estavam se conscientizando para não comer carne.

“Hoje foi o pior dia do ano pra mim. Não tem saúde mental o suficiente no mundo pra lidar com as paradas que eu tive que ler. Não é me fazendo de vítima, tem gente muito pior que eu, que sofre coisas muito piores todos os dias. Tem gente com fome, tem gente na merda. Mas é isso. Hoje foi fod*”, publicou Felipe à época.

Com mais de 42 milhões de inscritos em seu canal do Youtube e 27 milhões de seguidores no Twitter e Instagram, Felipe Neto acumula polêmicas ao longo da carreira. As maiores são contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores.



Em 2019, Felipe Neto comprou briga com o então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, após o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus sugerir a retirada de uma HQ mostrando um beijo entre dois homens dos estandes da Bienal do Livro daquele ano. Neto então comprou os 14 mil exemplares disponíveis e os distribuiu gratuitamente entre o público do local.



Neto também já se envolveu em confusão com o pastor Silas Malafaia, a apresentadora Antônia Fontenele, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro(Republicanos) e o cantor Biel. Mais recentemente o influenciador chocou seus fãs ao mostrar um saldo de R$ 178 em sua conta bancária.