Oito cidades de Minas terão hoje ação ambiental simultânea

A empresa Furnas, subsidiária da Eletrobras, promove hoje (4), em oito municípios mineiros, vizinhos ao Lago de Furnas, ação ambiental simultânea envolvendo mutirão de limpeza e reflorestamento, com o plantio de mudas de espécies nativas do Cerrado e Mata Atlântica.

A ação lembra o Dia Internacional do Voluntariado, comemorado em 5 de dezembro, e será na área do lago, que tem importância fundamental para Minas Gerais e para o país em termos de geração de energia elétrica.

Realizada em parceria com a Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) e o Instituto EcoFaxina, a iniciativa vai reunir mil voluntários nas cidades de Alfenas, Três Pontas, Boa Esperança, Cristais, Guapé, Capitólio, São José da Barra e São João Batista do Glória. Participarão do mutirão grupos de escoteiros e de ciclistas, mergulhadores e estudantes das escolas municipais, além de representantes do poder público.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a assessoria de imprensa de Furnas, a ação faz parte do projeto Intervenção Ambiental para Recuperação das Águas (Iara), cuja meta é realizar a limpeza e a recuperação de rios e córregos que atravessam as unidades de operação da companhia espalhadas pelo Brasil.

O presidente de Furnas, Clovis Torres, informou que a empresa mantém atuação permanente com os moradores em suas áreas de abrangência. “Promovemos o desenvolvimento sustentável das comunidades em que Furnas está inserida, atuando em parceria com o poder público e a sociedade local para promover a recuperação e realizar a limpeza de rios e córregos que atravessam as unidades de operação”, afirmou.

A expectativa é coletar 600 quilos de lixo durante a iniciativa. Os resíduos sólidos recolhidos serão destinados às cooperativas de catadores que vão separar o que pode ser reciclado e dar destino adequado ao material que não for possível reaproveitar.

Expansão

Minas Gerais é o segundo estado a receber atividades do projeto Iara, depois do Rio de Janeiro. A ideia é ampliar o projeto para outros estados.

O programa reforça o compromisso de Furnas em apoiar ações que coloquem em prática o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), respeitando as necessidades e características dos locais onde a empresa atua. O Iara está ligado aos ODSs 10 (Reducão das Desigualdades), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e 15 (Vida Terrestre).

O secretário executivo da Alago, Fausto Costa, destacou que a parceria entre a associação e Furnas é fundamental para o desenvolvimento de quaisquer ações que possam trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais para a população dos municípios do entorno do Lago de Furnas.

Ele disse, ainda, que o projeto Iara “é mais uma ação conjunta de preservação da natureza e, em especial, de conscientização de pessoas para a importância de não descartar objetos poluentes na natureza”.

Tags