Cachorros morrem em ONG de Minas Gerais por causa de barulho de fogos

Uma Organização Não Governamental (ONG) de proteção animal de Diamantina, em Minas Gerais, informou a morte de seis cachorros por conta do barulho de fogos de artifícios na comemoração do título do Atlético Mineiro, na última quinta-feira, 3. A ONG "Me Adota" postou nas redes sociais que os animais morreram após sofrerem paradas cardíacas causadas pelos fortes estrondos dos foguetes, que duraram por horas na cidade da região do Jequitinhonha.

As organizadoras da instituição disseram na postagem que ainda tentaram amenizar o alto som dos fogos. “Seis animais mortos e vários em pânico! Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para amenizar o barulho. Mas, infelizmente, alguns não resistiram", dizia a postagem em tom de desabafo publicada pela ONG em sua página do Instagram.

Sobre o assunto Endividamento de instituições religiosas cresce mais de 20% acima da inflação em 3 anos

DJ Ivis é "tietado" ao chegar em evento em São Paulo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os cães Bento e Abel e as cadelas Glorinha, Juliette e Mãezinha foram homenageados em uma série de publicações da instituição. Nos posts, a Me Adota também criticou a prefeitura do município, informando que haviam entrado em contato com o órgão mostrando um abaixo-assinado contra fogos barulhentos e não foram atendidos.

Após se manifestar contra os fogos e virar notícia em jornais, a ONG foi atacada por diversas pessoas, que criticaram a instituição, afirmando que não teria "cuidado" dos cachorros de maneira correta. A Organização respondeu argumentando que sabiam das “formas de contenção nesses momentos”, contudo tinham poucas pessoas para atender a todos os cachorros. A Me Adota cuida de 120 animais, com uma equipe de 11 voluntários.



Tags