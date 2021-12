Noiva surpreende convidados ao deixar cadeiras de rodas e ir andando até o altar; veja vídeo

A cerimônia de casamento é sempre marcante e, para Laila Suzigan Abate, de 21 anos, foi um momento ainda mais especial. A atleta paralímpica campeã de natação, que tem uma deficiência degenerativa rara, chamada paraparesia espástica hereditária, precisa de cadeiras de rodas para se locomover. Ela comoveu os convidados de seu casamento ao entrar andando até o altar, em Uberlândia/MG.



Laila descobriu a doença em 2016 e como consequência do problema vem perdendo a força das pernas e já quase não consegue andar. Hoje depende 90% da cadeira de rodas para deslocar-se de um lugar para outro. Para conseguir caminhar alguns passos, ela precisa fazer muito esforço, o que a deixa cansada e aumenta os riscos de cair.



Como seu casamento era um momento único e o sonho de sua vida, Laila planejou por dois anos a entrada até o altar. Para tudo acontecer como planejado, a noiva contou com a ajuda de sua estilista que adaptou o vestido para o momento.

"Eu entrei com meu avô e meu padrasto para que conseguisse ir andando. Fui com um vestido curto e me troquei lá na hora. A estilista fez um vestido com bambolês em volta para nada enroscar no meu pé e o fez o mais leve possível, tudo para eu me sentir confortável", disse em entrevista para o Jornal O Tempo.



O momento da entrada até o altar foi registrado por convidados e viralizou na internet, apenas seus pais e avós sabiam que Laila iria andando ao encontro do noivo. "Acho que todo mundo se emocionou, até quem já sabia". Apesar da dificuldade, ela diz que foi extraordinário e agradece por tudo ter saído como planejado.



"Sempre foi meu sonho casar e meu sonho era entrar andando. Encontrei a estilista que abraçou minha causa e fez com que eu conseguisse. Exigiu muito de mim essa entrada, pq eu tenho muita dificuldade para andar, mas era uma coisa que eu queria muito e que deu certo né. Eu me senti realizada. Eu sempre tive esse sonho", diz Laila.

