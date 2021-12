EBC é líder de ranking de desempenho de empresas estatais pela 2ª vez

Premiação

O resultado do Desempenho na Qualidade da Informação de Custos foi divulgado em maio deste ano no relatório Foco em Custos da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os rankings de desempenho são elaborados a partir de indicadores que medem qualidade da informação de custos, tais como regularidade, dispersão, personalização e economicidade. De acordo com a classificação, que posiciona a EBC à frente de outras 18 empresas públicas.



Nos últimos cincos anos, a EBC tem adotado diversas medidas voltadas para o aprimoramento da gestão e da qualidade do gasto público como, por exemplo, alocação mais detalhada dos custos aos produtos e serviços da empresa, ganhos em tempestividades na disponibilização das informações de custos, utilização de sistemas informatizados de forma gratuita em conjunto com os sistemas estruturantes do Governo Federal, disponibilização dos dados em painéis interativos e dinâmicos aos tomadores de decisão e a sociedade.



Na ocasião da divulgação do prêmio, ocoordenador de Custos da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas da EBC, Enio Alves de Souza, afirmou que a empresa está no caminho certo para se manter como referência para o setor público. “A EBC vem alocando e demonstrando de forma mais assertiva os seus gastos, contribuindo com a transparência das informações de custos junto a sociedade, bem como subsidiando o processo de tomada de decisão no âmbito interno, em aspectos relacionados a execução orçamentária e financeira de forma mais eficiente”, explicou.

O Relatório Foco em Custos (RFC) é parte do esforço do Tesouro Nacional de oferecer à sociedade instrumentos de transparência acerca do uso dos recursos públicos, bem como fomentar entre os gestores governamentais o uso da informação de custos de forma alinhada às melhores práticas de governança pública. A publicação apresenta uma visão geral dos custos do Governo Federal, bem como rankings de desempenho sobre a qualidade da informação de custos, com o objetivo de fomentar a gestão de custos pelos órgãos públicos.