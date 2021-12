Após 21 anos, fotógrafo que perdeu a visão durante protesto em SP será indenizado

O fotógrafo Alex Silveira perdeu a visão ao ser atingido por uma bala de borracha disparada por um policial enquanto fazia a cobertura de um protesto. O caso ocorreu em 2000 e, 21 anos depois, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que o fotógrafo será indenizado pelo estado de São Paulo. O valor da indenização ainda não foi definido.

O tiro de bala de borracha tirou mais de 85% da visão do olho esquerdo do fotógrafo. À época, ele cobria o ato pelo jornal "Agora SP". Segundo o portal G1, em 2014, a Justiça paulista chegou a alterar uma sentença, que condenava o estado a pagar indenização de 100 salários mínimos, e considerou o fotógrafo culpado pelo ferimento. Silveira então entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal em maio de 2019.

No dia 10 de julho, o STF decidiu que o poder público deveria conceder indenização ao fotógrafo. No dia 19 de novembro a condenação transitou em julgado e não cabem mais recursos. Desta vez, o Estado de SP não recorreu da decisão. O caso transitou em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso. O recurso tem repercussão geral, ou seja, a decisão também pode ser aplicada em casos semelhantes.

"Daria para ter um filho com a maior idade já com esse tempo de espera. Então, obviamente foi uma vitória, estou muito feliz por ter acabado essa epopeia. Independente do valor, que provavelmente vai ser uma mixaria perto do dano que sofri, não existe dinheiro que possa repor isso, mas pelo menos a justiça foi resgatada de uma forma que possa ajudar o coletivo, a profissão", afirma Alex Silveira.

O relator do caso é o decano do Supremo, ministro Marco Aurélio Mello. Segundo ele, culpar Alex endossa a ação desproporcional de forças de segurança. “Viola o direito ao exercício profissional, o direito-dever de informar, conclusão sobre a culpa exclusiva de profissional da imprensa que, ao realizar cobertura jornalística de manifestação pública, é ferido por agente da força de segurança”, diz a tese sugerida por Marco Aurélio.

A tese aprovada pelo plenário, no entanto, foi sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes. Trechos do acordo, contudo, preocupam o fotógrafo: "Cabe a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco a sua integridade física.”

"Manifestação é uma coisa impossível de isolar, mesmo que em alguma situação eles consigam isolar a área, só por isso vamos deixar de culpar o estado no caso em que qualquer pessoa possa ser atingida por uma bala de borracha? Esse ponto deixou uma lacuna", declara Alex Silveira.



