Polícia de SP instaura inquérito para investigar policial que algemou homem em moto em movimento

A Polícia Militar de São Paulo informou nesta quarta-feira, 1º, que instaurou inquérito para apurar a conduta de um policial que foi filmado pilotando uma motocicleta com um homem algemado na traseira do veículo. A cena foi registrada por meio de um vídeo feito por uma pessoa que passava pelo local, repercutindo nas redes sociais.

De acordo com o portal do G1 São Paulo, o caso aconteceu por volta das 15 horas dessa terça-feira, 30, na avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na região da Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. No vídeo, é possível ver um homem negro, de calça preta e camiseta de manga cumprida, algemado à traseira da moto em movimento de um policial militar.

Para não cair e ser arrastado, o homem corre a fim de conseguir acompanhar o veículo que avança por meio da faixa de ciclistas da avenida. No vídeo que circula na internet, é possível escutar a pessoa que faz o registro afirmando que o homem foi algemado e está andando igual um escravo.

O ouvidor das Polícias do estado, Elizeu Soares Lopes, afirmou que a conduta do agente vai ser investigada, uma vez que a ação é considerada uma atrocidade, sendo necessário tomar as devidas providências. De acordo com ele, um procedimento foi aberto nesta quarta-feira, 1º.

Nas redes sociais, o caso acabou gerando repercussão. A página da União Nacional dos Estudantes, no Twitter, postou o vídeo como forma de repudiar a atitude do agente. "Brasil, após a abolição da escravidão, ver cenas de tortura a sangue frio praticada por um PM, que ao invés de agir de forma brutal e desumana, deveria proteger. Absurdo e indignação, essas são as palavras!", escreve em publicação.

Brasil, após a abolição da escravidão, ver cenas de tortura a sangue frio praticada por um PM, que ao invés de agir de forma brutal e desumana, deveria proteger. ABSURDO e INDIGNAÇÃO, essas são as palavras! pic.twitter.com/MerjV5leQ4 — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES (@uneoficial) December 1, 2021

Na publicação, alguns internautas fazem comentários também repudiando a ação do policial. "Os racistas não para", "Absurdo!", "Isso é crime" e "Pior ainda é saber que esse policial não vai ser punido" são alguns dos comentários feitos.

