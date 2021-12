Hoje é Dia: veja datas e feriados de dezembro de 2021

Nascimento da cantora paulista Mayra Corrêa Aygadoux, a Maria Gadu (35 anos)

Morte do poeta maranhense José Ribamar Ferreira, o Ferreira Gullar (5 anos)

Morte do Imperador Dom Pedro II (130 anos)

Nascimento do desenhista, empresário e produtor estadunidense Walt Disney (120 anos)

Morte do compositor austríaco do período clássico Wolfgang Amadeus Mozart (230 anos)

Nascimento do escritor, político e ativista baiano Carlos Mariguella (110 anos)

Nascimento do cantor fluminense Sílvio de Lima, o Silvinho (90 anos) - conhecido como O Rei do Bolero e da Seresta, foi cantor na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro

Invasão Corinthiana (45 anos) - o Maracanã recebeu o confronto entre Fluminense x Corinthians, válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro do referido ano. Por se tratar de um jogo único e como forma de reação a uma provocação do então presidente tricolor Francisco Horta, mais de mil ônibus com torcedores da equipe paulistana vieram para o Rio de Janeiro – obrigando, inclusive, o Detran a criar uma operação especial para o tráfego na Rodovia Presidente Dutra, que liga os 2 estados

Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº A/RES/40/212 de 17 de dezembro de 1985

Dia Mundial do Solo - comemoração instituída em agosto de 2002 no 17º Congresso Mundial da União Internacional de Ciências do Solo para marcar a data do nascimento do rei tailandês, Sua Majestade Bhumibol Adulyadej, que veio ao mundo em 5 de dezembro de 1927, e que é tido como responsável por muitas atividades em prol do avanço da ciência do solo e pela proteção do solo

Dia Nacional da Pastoral da Criança - comemoração instituída pela lei nº 11.583 de 28 de novembro de 2007; tem por fim, marcar a data da fundação da Pastoral da Criança no Brasil, que se deu em 5 de dezembro de 1983, a partir de um programa experimental, lançado na localidade brasileira de Florestópolis-PR, pela iniciativa da médica pediatra e sanitarista brasileira, Zilda Arns Neumann, com o apoio do então Arcebispo da cidade brasileira de Londrina-PR, Dom Geraldo Majella Agnelo