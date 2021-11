Bebê surpreende médicos após nascer com 7 quilos no Pará

O Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Belém informou que no dia 15 de novembro um bebê de 7,038 quilos e 61 centímetros de altura nasceu na maternidade da instituição. Estefany, como é chamada pelos pais, é considerada um "superbebê", nomenclatura dada aos recém-nascidos com mais de 4 quilos.

Segundo os médicos, quando os bebês nascem com peso superior a 4 quilos, geralmente a mãe adquiriu diabete gestacional. A pediatra Olivia Mota explicou a situação em entrevista ao Portal G1.



"As mães que têm diabetes gestacional dão à luz a crianças muito grandes, normalmente são bebês maiores que quatro quilos, e não tão grandes quanto a nossa Estefany que surpreendeu pelo peso que nasceu. Uma das prováveis causas da Estefany ter nascido tão grande foi a diabetes gestacional da mãe”, explicou.

Os pais de Estefany, Francilene do Espírito Santo Araújo e Paulo César Santana Evangelista, são agricultores e moram na localidade de Igarapé Mocoonzinho, no município de Acará, 116 km distante da Capital do Pará.



“Não vejo a hora dela chegar lá em casa, os avós possam vê-la e os dois irmãos dela, que tive no primeiro casamento. Agora Deus nos deu a Estefany. Estou muito feliz por isso. Ela será o xodó da família. O que mais quero é vê-la em casa", disse o pai que aguarda a alta médica da filha.

Estefany deve ficar alguns dias em observação, pois crianças que nascem na sua condição necessitam de maiores cuidados por conta da hipoglicemia apresentada e também pelo risco do surgimento de problemas cardíacos.

