Morador do Complexo do Salgueiro pode pedir reaplicação do Enem

Os candidatos que não conseguiram realizar a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por conta da operação policial que aconteceu no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, têm até a próxima sexta-feira (3) para solicitar a reaplicação do exame.

A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em suas redes sociais. As provas serão realizadas entre os dias 9 e 16 de janeiro de 2022.

O pedido para a reaplicação da primeira prova deve ser feito na própria página do candidato no site do Inep.

No dia 21, uma operação policial terminou com nove mortes na comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os ônibus circularam em intervalos irregulares e muitas pessoas não saíram de suas casas.

