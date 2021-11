Inep e Educação fazem balanço do Enem 2021

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), faz hoje (29) o balanço das atividades relativas à aplicação do Enem 2021. Devem ser apresentados os números de abstenções, tanto da versão presencial quanto da digital, além do número de intercorrências, como falta de luz ou falhas na aplicação das provas, e o balanço de ocorrências policiais, como tentativas de fraude no exame.

Enem 2021: 2º dia de provas teve baixo registro de ocorrência policial

O balanço das ações policiais no segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizadas nesse domingo (28), registrou um número baixo de ocorrências; nenhuma delas grave.

Estudante com doença infectocontagiosa pode pedir reaplicação do Enem

O participante que apresentou sintomas de alguma das doenças infectocontagiosas como covid-19 e não compareceu às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já pode pedir a reaplicação por meio da Página do Participante. O prazo começa nesta segunda-feira (29) e vai até 3 de dezembro.

Estudantes falam sobre segundo dia de provas do Enem

Ansiosos pelo ingresso no estudo de nível superior, estudantes de todo o país participaram nesse domingo (28) do segundo dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As áreas de conhecimento avaliadas no certame foram matemática e ciências da natureza - que compreende as disciplinas de biologia, física e química.

*Matéria em atualização.

