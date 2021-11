"É justo o governador fechar igreja e liberar Carnaval?", pergunta ministro do Turismo

Fala de Gilson Machado Neto segue a mesma linha do presidente Bolsonaro, que nessa quinta-feira (25) disse que, por ele, não haveria Carnaval no próximo ano

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, afirmou, nesta sexta-feira (26), que a responsabilidade da realização ou não do Carnaval 2022 é dos prefeitos e governadores.

"O Carnaval está nas mãos do governador e do prefeito, o STF tirou isso daí do presidente Bolsonaro. Agora, eu pergunto a você, é justo o governador fechar igreja e querer liberar Carnaval? Então, está com o governador", respondeu ao ser questionado pela repórter Natalia Ribeiro, da Rádio Jornal, sobre a possibilidade de realização da festa.

O ministro se refere ao período mais crítico da pandemia, em que as atividades consideradas não essenciais foram impedidas de funcionar de maneira presencial. Em vários estados brasileiros, as instituições religiosas não estavam na lista de essenciais.

Atualmente, as igrejas em Pernambuco estão com funcionamento normal. No dia 17 de março de 2020, o Governo de Pernambuco proibiu a realização de qualquer evento privado ou público com a participação de mais de 50 pessoas. Já no dia 24 de abril do mesmo ano, as atividades religiosas presenciais foram autorizadas no Estado, seguindo regras da fase de flexibilização das atividades econômicas e sociais. Desde então, elas não foram mais fechadas.

A declaração de Gilson segue a mesma linha do presidente Jair Bolsonaro, que nessa quinta-feira (25) disse, em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, que, por ele, não haveria Carnaval em 2022. "Mas tem um detalhe, quem decide não sou eu", disse.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) deu autonomia a governadores e prefeitos para decidir sobre determinações sanitárias em meio à pandemia da covid-19. Apesar disto, não retirou poderes do governo federal para lidar com a pandemia.

Gilson Machado Neto cumpriu agenda em Ipojuca, no Grande Recife, nesta sexta-feira (26). Pela manhã, ele esteve com a prefeita do município, Célia Sales, e na sequência, realizou visita técnica no Convento de Santo Antônio, no Centro Histórico da cidade. "O Convento de Santo Antônio é um movimento histórico e cultural importantíssimo, não apenas para Pernambuco mas para a América Latina como um todo também", disse. O equipamento é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A agenda seguiu com a participação do lançamento da pedra fundamental da Cia do Lazer, obra de acesso a praias da região que promete contribuir para o desenvolvimento do turismo local. Por fim, o ministro se reúne com representantes do setor na região.

