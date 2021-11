EBC firma parceria com Rádio Educativa do Paraná

No segundo dia de encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) firmou parceria com a Rádio Paraná Educativa. Com ela, agora são 20 emissoras de rádio que fazem parte da rede. “Amplia ainda mais a nossa vitrine das produções locais, regionais, que nós temos na TV e no rádio.”, disse Rudson Weber, diretor da Rádio Educativa do Paraná. Segundo ele, a parceria também abre espaço para os artistas paranaenses.

A meta é ter emissoras de rádio afiliadas em todos os estados brasileiros até 2023. Além disso foi renovado, por mais dez anos, o contrato com a TV Paraná Turismo.

Por meio desses acordos de cooperação as emissoras locais podem retransmitir a programação da EBC. Em contrapartida, a EBC transmite, nacionalmente, o conteúdo regional das parceiras. “Essa integração é fundamental para mostrar os sotaques do Brasil para o Brasil inteiro. Na realidade o Brasil precisa se reconhecer e se ver na TV e só uma emissora pública, como a EBC, vai poder fazer isso”, afirmou o presidente da Rede Minas, Sérgio Rodrigues Reis.

Segundo o presidente da EBC, Glen Valente, o foco é construir parcerias que durem muito tempo e integrar os conteúdos locais com a plataforma nacional. “Quanto mais a gente trouxer os “brasis” que a gente tem para trazer o conteúdo para a cabeça de rede vai ser melhor para todo mundo”,disse.

