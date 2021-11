Vídeo: caixão quebra e corpo de homem cai em cova de cemitério no RJ

Durante um sepultamento nessa segunda-feira, 22, as alças do caixão quebraram e o corpo de um homem caiu diretamente dentro da cova. O incidente ocorreu no cemitério de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o momento em que pessoas retiram o corpo do homem, identificado como Osmar Leal, que, de acordo com seus familiares, morreu aos 50 anos após ter sofrido um infarto fulminante. As alças do caixão em que ele estava sendo carregado quebraram.

Diante a situação, familiares e amigos que acompanhavam o sepultamento ficaram transtornados. Na gravação, é possível ouvir a filha de Osmar gritando: "Gente, o meu pai está ali dentro. Meu pai está jogado no chão". Em outra momento, é possível ouvir um outro filho do homem pedindo que as pessoas o soltassem, dando a entender que alguém tentava contê-lo. "Calma, não. É o meu pai. Me solta", diz ele.

Reclamações sobre o tamanho da cova também podem ser ouvidas no áudio do vídeo. Uma mulher não identificada diz que o buraco cavado era menor que a largura do caixão. Após a remoção, o corpo de Osmar foi enrolado em um saco plástico. No Facebook, um internauta relata já ter passado por uma situação semelhante no mesmo cemitério. "Meu pai foi enterrado no mesmo cemitério, aconteceu a mesma coisa. Ainda tive que ajudar a cavar a cova junto ao meu irmão. Infelizmente não me espanto com tamanha falta de compaixão e de profissionalismo", diz o comentário.

Por causa da repercussão do caso, o prefeito da cidade, Fábio do Pastel (Podemos), falou sobre o ocorrido em sua conta oficial no Facebook. "Foi com profunda tristeza e desapontamento que recebi a notícia do ocorrido hoje no Cemitério Municipal. Me solidarizo com a família enlutada e registro aqui o compromisso de investigar o ocorrido e de tomar as medidas cabíveis", publicou o prefeito de São Pedro da Aldeia.

Segundo informações apuradas pelo portal G1, a Secretaria de Serviços Públicos do município informou que, assim que tomou conhecimento dos fatos, abriu uma sindicância para apurar as responsabilidades pelo ocorrido. A prefeitura de São Pedro da Aldeia também informouque o projeto de um novo cemitério para melhor atender às demandas da população já está em andamento.

Caixão quebra e corpo de homem cai em cova de cemitério no RJ;https://t.co/RlaN8ockDO pic.twitter.com/GvgBolv9zF — O POVO (@opovo) November 24, 2021

