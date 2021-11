A operação Guardiões do Bioma, de combate às queimadas e aos crimes ambientais no biomas brasileiros, ganhará reforço para combater os desmatamentos na Amazônia. Esse é um dos assuntos sobre os quais o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres falará no programa A Voz do Brasil que vai ao ar nesta terça-feira (23).