Babá é presa após sufocar criança de cinco meses; mãe flagra agressão

Uma babá de 18 anos foi presa pelo crime de maus-tratos após sufocar uma criança de cinco meses no Distrito Federal (DF). O caso ocorreu nessa segunda-feira, 22. A mãe da criança denunciou a cuidadora após flagrar a babá sufocando o menino com uma manta. A ação foi registrada em vídeo e entregue à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Veja vídeo

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e ao chegar na residência da criança, os policiais encontraram os pais do bebê. A mãe mostrou filmagens das agressões e informou que a babá teria fugido. Nas imagens do vídeo, é possível ver a babá sufocando a criança com uma manta. O bebê não sofreu graves lesões. As informações são do portal R7.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Operação atende mais de 16 mil idosos vítimas de violência no país

Prisão de traficante conhecida como "Majestade" deu origem à maior operação da Polícia Civil contra facção

Vídeo: após discussão, motorista atropela motociclista em São Paulo

De acordo com a mãe da criança, era o segundo dia de trabalho da cuidadora. A mãe estava no quarto monitorando o filho e a babá através das câmeras do apartamento quando flagrou a agressão e ouviu o bebê chorando. A mulher foi até a sala e questionou a funcionária, que negou qualquer agressão ao menino.

Após análise das imagens, policiais foram até a casa da babá, no Cruzeiro Velho, no DF, nesta terça-feira, 23, e a conduziram à delegacia. Aos agentes, a jovem negou a agressão e disse que apenas limpou o golfo do bebê. Ela foi autuada em flagrante por maus-tratos. Pelo crime ser de pequeno potencial ofensivo, a cuidadora foi solta em seguida.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags