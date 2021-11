Estudantes já começam a deixar as provas do primeiro dia do Enem 2021

Os candidatos desse ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já começaram a deixar os locais de prova desse primeiro dia de exame. A autorização é dada a partir das 15h30 porém sem o candidato poder levar consigo o caderno de provas. Somente quem optar por deixar em definitivo a sala de provas nos 30 minutos que antecedem o fim do exame pode levar o documento.