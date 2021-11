Juízes fazem caminhada contra o racismo e a desigualdade

Juízes de todo o país participaram, neste sábado (20), da Caminhada Negra, para celebrar o Dia da Consciência Negra e combater o racismo e a desigualdade presentes na sociedade.

O evento aconteceu simultaneamente em dez cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Piracicaba, Olinda e Ouro Preto.

O evento, organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), é uma contribuição para o resgate da história e da cultura negra. De acordo com a presidente da AMB, Renata Gil, a intenção foi chamar a atenção para a “necessidade de políticas públicas que promovam a inclusão e contribuam para o fim da discriminação”.

A Caminhada Negra ocorreu ao ar livre, seguindo todos os protocolos de segurança, com a obrigatoriedade do uso de máscaras, e contou, ainda, com "tour virtual" para aqueles que não puderam comparecer.

