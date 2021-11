Com técnicas de rapel, homem resgata cadela que caiu em um penhasco

O animal estava há dois dias com a cabeça presa entre pedras. Moradores e um alpinista da região decidiram ir em busca do pet após os bombeiros não conseguirem encontrá-lo

Uma cadela foi resgatada na manhã de quinta-feira, 18 de novembro, após se perder em mata e cair de um penhasco no Rio de Janeiro. O incidente foi percebido pelos moradores do bairro do Catete, na zona sul do Rio, há dois dias, quando passaram a ouvir o choro incessante do animal que estava com a cabeça presa nas pedras. O resgate foi feito por um instrutor de rapel.

De acordo com publicações nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado, mas durante as buscas não conseguiu localizar a cadela. Porém, devido ao choro do animal, um grupo de pessoas decidiu ir em busca do pet, entre eles um instrutor de rapel, que conseguiu encontrar a cachorra e a resgatou.

Fotos compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o profissional chega ao solo com a cadela nos braços. Os moradores que acompanharam o resgate o aplaudiram e celebraram o acontecimento. Por fim, o animal foi foi levado para uma clínica veterinária, onde foi examinado, hidratado e ganhou um pote de ração.

