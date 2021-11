Recife investiga surto de lesões de pele

A Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife confirmou, nesta quinta-feira (18), à reportagem do JC, que está investigando um surto de "lesões cutâneas (de pele) a esclarecer" na capital de Pernambuco. No início do mês, a Vigilância Epidemiológica da cidade recebeu a notificação de cinco casos de crianças com lesões e coceiras na pele, no Córrego da Fortuna e no Sítio dos Macacos, na Zona Norte.

Outro casos foram notificados ao longo deste mês. Até o momento, já há registrado de 79 pessoas com essa condição, com idades entre 2 e 96 anos, e os mesmos sintomas. As ocorrências agora já são de diversos bairros do Recife, de acordo com a Secretaria de Saúde.

"O período de início dos sintomas dos casos notificados variou entre os dias 1º de outubro e 11 de novembro. Não há registro de hospitalização nem de agravamento dos casos até agora", disse, em nota, a Sesau.

A secretaria destacou que, devido ao número de casos, emitiu um alerta epidemiológico para que as unidades de saúde das redes pública e privada notifiquem, imediatamente, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) do Recife após o atendimento de um caso suspeito. Os sinais e sintomas mais comuns são lesões na pele e prurido (coceira).

Segundo a Sesau, os casos têm sido discutidos com a equipe clínica, a fim de esclarecer essa condição. "As investigações epidemiológica, entomológica e laboratorial estão em andamento", acrescentou a secretaria.

