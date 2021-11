Segurança na internet: como agir para prevenir que crianças e adolescentes sejam vítimas de crimes virtuais?

O “webnamoro” é um termo utilizado para descrever relacionamentos à distância, ou seja, namoros virtuais. Esse tipo de interação pode ser uma opção para aqueles que não podem manter contato presencial diariamente, mas, no caso de crianças e adolescentes, pode se tornar um perigo. Pais e responsáveis devem estar sempre alerta: a exposição na internet de menores é a porta para diversos crimes, como o cyberbullying, o aliciamento virtual e a pornografia infantil.

Antes mesmo do início da pandemia de Covid-19 e do isolamento social, crianças e adolescentes já utilizavam diariamente aparelhos eletrônicos com livre acesso à internet e, consequentemente, às redes sociais. Após o início da pandemia, esse uso passou a ser mais intenso, pois esses ambientes virtuais se tornaram o principal âmbito de socialização e compartilhamento de informações.

Apesar de o artigo 227 da Constituição Federal vigente versar sobre o dever dos familiares, da sociedade e do Estado de assegurar às crianças e adolescentes direitos básicos e colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, o ambiente virtual ainda é um local pouco regulamentado. O cuidado extra que deveria vir das leis deve partir dos familiares, que podem orientar as crianças para um consumo consciente do meio virtual.

Polícia

“Os pais ou responsáveis por essa possível vítima, criança ou adolescente, acham que essa pessoa estando ali, lado a lado, ao seu alcance visual, não pode se tornar uma presa fácil para quem usa a internet para atrair suas vítimas", afirma, em nota, a diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) da PC-CE, delegada Arlete Silveira. Os aliciadores, conforme a delegada, estão presentes em em jogos eletrônicos, onde há um bate papo; nos perfis falsos de aplicativos de relacionamentos, onde usam fotos e nomes falsos, mentem a idade, tudo isso para atrair a confiança da vítima.

A delegada titular da Delegacia de Combate a Exploração da Criança e Adolescente (Dececa), Yasmin Ximenes, orienta os responsáveis para guiar o uso consciente da internet pelos menores.

1. Aprenda mais sobre a internet: os pais ou responsáveis devem saber como a internet funciona. Para isso, devem pesquisar as ferramentas, sites, redes, linguajar, e, se necessário, pedir às crianças e aos adolescentes que os ensinem. Essa troca de conhecimentos é necessária para abrir o momento de conversa entre as famílias.

2. Acompanhe as movimentações das crianças nas redes sociais: é fundamental que os pais e responsáveis conheçam os sites que as crianças navegam e suas redes sociais. Como se trata de seres que ainda não possuem discernimento suficiente para julgar as situações ameaçadoras, os pais devem pedir para ler o que elas escrevem nos blogues, nas redes sociais, nas salas de bate-papo e nos aplicativos de mensagem.

3. Observe o comportamento das crianças: ficar atento a modificações de comportamento na criança é necessário para começar a conversar sobre o assunto. Ficar horas a fio na internet, inclusive de madrugada, diminuir as atividades com os outros colegas, preferindo ficar computador são alguns sinais a serem investigados.

4. Crie um ambiente de confiança: os adultos têm um papel fundamental na proteção de crianças e adolescentes contra violência sexual e no estímulo de uso seguro da internet para que ele traga influências positivas ao seu desenvolvimento. É preciso adotar uma postura educativa, criar um ambiente de confiança para que criança e adolescente procure apoio em situações de dúvida ou de medo.

5. Preste atenção no perfil: muitas vezes os criminosos usam um perfil falso para manipular crianças e ganhar sua confiança. Eles utilizam ferramentas como bate-papo, aplicativos de mensagens, jogos online e redes sociais. “Crianças e adolescentes podem ser enganados e seduzidos para que acessem conteúdos inadequados ou enviem informações pessoais com propósito duvidosos”, explica a delegada.

6. Mantenha a mente aberta: os tutores devem estar disponíveis para conversar com a criança e com o adolescente para mostrar o caminho correto e incentivar os menores de idade a ter uma participação segura na internet. É importante que os pais não briguem com as crianças, pois aquele ambiente é algo que está a ser descoberto. Ao encontrar algum material violento, ofensivo ou pornográfico durante a navegação da internet dos seus filhos, converse calmamente para que eles entendam a gravidade da situação.

7. Aconselhe: os familiares devem instruir as crianças a não divulgar dados pessoais, endereço, telefone, mandar fotografias, nome de escola e a utilizar as ferramentas de privacidade das redes sociais..



8. Denuncie: ligue para a delegacia de polícia (85) 3101-2044 e faça um boletim de ocorrência. É importante não apagar os vestígios deixados no histórico das redes sociais, pois ele serve como prova.

Para proporcionar o acesso às informações sobre segurança na internet de jovens e crianças, a Childhood Brasil, uma organização que visa proteger a infância, criou a cartilha "Navegar com segurança: por uma infância conectada e livre da violência sexual". Dividida em quatro unidades, ela aborda a explicação sobre o que é a internet, seus perigos, o papel dos pais e dos educadores e como denunciar os crimes virtuais. Para ter acesso à cartilha, basta clicar aqui.



