Repórter Brasil Tarde completa um ano no ar nesta terça-feira

O telejornal Repórter Brasil Tarde comemora, nesta terça-feira (16), um ano no ar, na TV Brasil, com uma edição especial, que traz uma retrospectiva dos mais de 240 programas exibidos neste período. Sempre ao vivo e com um olhar atento ao que é notícia no país e no mundo, o encontro com o público é de segunda a sexta-feira, às 12h15, e tem 45 minutos de duração.