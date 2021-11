Operação da Polícia Civil do Rio contra milícias já tem cinco prisões

Uma operação deflagrada nesta terça-feira (16) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, na zona oeste da capital e na Baixada Fluminense, para combater as milícias, resultou até agora na prisão de cinco pessoas. Além disso, os policiais interditaram estabelecimentos de venda irregular de gás e de provedores clandestinos de internet.



A força-tarefa criada pela Secretaria de Estado da Polícia Civil está nas ruas para prender criminosos e "asfixiar as fontes de renda da organização chefiada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho". A operação reúne integrantes do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquérito Especiais (Draco).

