Podcast da Rádio Nacional traz seleção diária de melhores entrevistas

O melhor da Rádio Nacional agora também está disponível no podcast Entrevista É Nacional. A cada episódio, uma entrevista selecionada dentre as várias participações diárias veiculadas ao vivo nas rádios ganha versão editada para o formato, traduzindo para o ouvinte a informação que faz diferença no dia a dia.



Comportamento, efeitos da pandemia na sociedade, mudanças climáticas e economia são alguns dos temas abordados por autoridades e especialistas nos programas Revista Brasil e Tarde Nacional e agora também no podcast Entrevista É Nacional, que divide com o público conteúdos de qualidade com a marca Nacional.



Criado com a proposta de levar mais informação aos ouvintes, educar o público e também apresentar, de forma leve, assuntos do cotidiano e que entretenham, o Entrevista É Nacional aproxima ainda mais a emissora dos ouvintes.



Para o gerente da Rádio Nacional, Daniel Costa, o novo formato é estratégico e confere modernidade às emissoras de rádio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). “A Nacional necessitava acompanhar esse novo momento do áudio, ocupando espaço também no on-demand, quando o ouvinte pode ouvir as melhores entrevistas quando quiser.”

Ele destaca que a seleção das entrevistas que vão para o podcast é realizada com foco no cidadão. “Nos pautamos em assuntos do momento voltados para a prestação de serviço, políticas públicas e de acesso à cultura."



As entrevistas do É Nacional têm cerca de 20 minutos de duração e estão disponíveis na plataforma de streaming Spotify e no canal do Youtube da Rádio Nacional como áudio-card. Em breve, novas produções das emissoras devem ampliar o conteúdo compartilhado, com os programas Na Trilha da História, Nossos Bichos e Memória Musical.

Ouça o episódio mais recente:

