Acordo da COP26 deve ser anunciado neste sábado

As negociações para elaboração do documento final da 26ª Conferência sobre as Alterações Climáticas (COP26) devem terminar somente amanhã (13), em Glasgow, na Escócia. Após duas semanas de conferência, a programação do evento foi finalizada hoje (12), mas os debates em busca de consenso sobre o acordo foram estendidos para a manhã deste sábado.

Os países tentam chegar ao acordo para atualizar as contribuições para a redução das emissões de gases até 2030. Além disso, também é discutida ajuda para os países mais pobres em relação a catástrofes naturais e limites aos combustíveis fósseis.

Brasil na COP26

Mais cedo, durante coletiva realizada no estande brasileiro na conferência, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que o Brasil teve papel de articulador e que ainda há entraves no texto final da COP26.

Durante as 24 reuniões bilaterais, Leite disse que o país demonstrou preocupação com a falta de recursos para financiar a transição para a economia neutra em emissões de carbono no Brasil. Segundo o ministro, o custo seria de US$ 100 bilhões.

“O Brasil será construtivo, entender que os países, as regiões, os territórios mais vulneráveis devem ter acesso a esses recursos prioritariamente. É um acordo global que a gente tem que fazer de forma justa, que significa gerar empregos verdes nos territórios que ainda dependam de combustíveis fósseis para gerar sua energia. A gente entende que nós temos uma oportunidade de crescimento verde global”, disse o ministro.

