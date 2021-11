Meta prevista para 2030 no número de pessoas com diabetes é atingida em 2020

Estima-se que a metade das pessoas que têm diabetes no mundo não têm diagnóstico. Em 2019, Brasil estava em 5º lugar entre os países com mais casos da doença

O mundo atingiu, em 2020, a meta prevista para 2030 no número de pessoas com diabetes. De acordo com o novo Atlas do Diabetes, divulgado pela Federação Internacional de Diabetes, a doença já atinge 537 milhões de adultos, com idades entre 20 e 79 anos, sendo 32 milhões nas Américas do Sul e Central. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 11, no XXI Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariártica e Metabólica.

Nos dois últimos anos o aumento foi de 16%. Em 90% dos casos, o Diabetes se manifesta como o Tipo 2, que está relacionado ao sobrepeso, obesidade e maus hábitos de vida. A previsão é que esse número aumente para 643 milhões em 2030 e 784 milhões em 2045.

"Ainda não saíram os dados brasileiros, mas em 2019 estávamos em 5º lugar no mundo e o 6º de subdiagnóstico, estima-se que a metade das pessoas que têm diabetes no mundo nem têm diagnóstico, apesar da importância do tratamento precoce, que visa evitar complicações da doença", declarou a endocrinologista e uma das pesquisadoras do novo Atlas do Diabetes, Tarissa Petry.

Ainda de acordo com o Atlas, 81% dos adultos com diabetes vivem em países com baixa e média renda. No próximo domingo, dia 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. A data tem como objetivo incentivar o diagnóstico e tratamento precoce.

Cirurgia para o Diabetes

A cirurgia metabólica para o tratamento do diabetes tipo 2 também é tema de discussão Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica. O procedimento é realizado de forma semelhante à cirurgia bariátrica, porém o objetivo principal é o controle da diabetes e não a redução de peso. É indicada principalmente para os pacientes que não obtêm sucesso no controle clínico e medicamentoso da doença.

O procedimento foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), em 2017, mas seu acesso ainda não é garantido por planos de saúde. No Sistema Único de Saúde (SUS), a cirurgia para o diabetes, apesar de regulamentada, enfrenta a lentidão das filas.

Estudos indicam que 45% dos pacientes deixam de tomar medicamentos e insulina, já no primeiro ano de cirurgia. A cirurgia metabólica também é uma ferramenta eficaz para prevenir complicações graves do diabetes como a insuficiência renal, a retinopatia diabética, acidentes cardiovasculares e os problemas de úlcera e gangrena dos membros inferiores, que levam muitos pacientes a ter de amputar parte da perna.



