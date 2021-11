Após levar bebê a hospital e dizer que o encontrou na rua, ambulante assume que é o pai da criança

Os pais do bebê que teria sido deixado em uma sacola plástica em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco, no dia 2 de novembro, foram à delegacia prestar depoimento. Segundo o advogado do casal, o pai biológico é o mesmo que levou a criança ao Hospital Tricentenário e disse ser vendedor ambulante. Na verdade, a história de abandono foi inventada.

À TV Jornal, o advogado do pai da criança, James Lancaster, afirmou que o homem e a esposa não sabiam da gravidez e ficaram desesperados por estarem desempregados. “Em momento algum houve o abandono da criança, na verdade, houve um direcionamento ao hospital para que ela pudesse ser tratada do jeito que merece e sobreviver. A mãe vinha menstruando todo mês, de forma irregular. Eles não estavam preparados, não foi feito o pré-natal”, afirmou.

De acordo com o advogado, no dia do parto, o casal estava dormindo quando a mulher acordou sentindo incômodo. Ela teria acordado com seu companheiro e pedido ajuda, ainda sem saber o que estava acontecendo. O parto do menino foi feito pelo próprio casal. “Ali mesmo, em 10 minutos, eles decidiram o que iriam fazer. Desesperados, pensaram que não teriam condições de criar o filho. Então, ele [o pai] pegou a criança e foi direto para o hospital”, concluiu.

Ao JC, o advogado contou que o homem entrou em contato com ele após ser intimado para prestar depoimento, ainda como o suposto vendedor ambulante. Juntos, eles resolveram que o melhor seria falar a verdade à polícia. Segundo James, o casal deseja ficar com a criança, com a guarda dela sendo da avó paterna.

O profissional também disse não ter conhecimento do outro casal que procurou pelo bebê no Hospital Tricentenário, em Olinda, afirmando parentesco com o pai. O homem e a mulher chegaram a ser ouvidos pelo Conselho Tutelar por declarar interesse de criar a criança.

A Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) informou, em nota, que solicitou aos supostos pais do bebê exames periciais e de DNA para constatar a veracidade da informação. A polícia disse também que seguirá investigando o caso.

Leia a íntegra da nota da polícia

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia do Varadouro, informa que um homem e uma mulher estiveram hoje na delegacia, afirmando serem os pais biológicos do recém nascido que foi encontrado no último dia 02 de novembro em Olinda. O casal alega teria abandonado a criança por não ter condições financeiras. Foram solicitados exames periciais e de DNA para constatar a veracidade da informação. A Delegacia do Varadouro segue investigando até a completa elucidação dos fatos.

Entenda o caso

De acordo com o homem, que havia se identificado como ambulante, a criança havia sido deixada no cruzamento da Rua São Francisco com a Rua Bispo Coutinho, na última terça-feira (2), dentro de uma sacola plástica. Ele teria dito que ouviu um choro e se aproximou do pacote, percebendo de que se tratava de um bebê.

"Ele informou que é vendedor de água e disse que deixou o sobrinho na igreja com o isopor de bebida e desceu para pegar mais água, já que o movimento estava grande na missa. Quando desceu, avistou ao lado do muro do cemitério uma bolsa de plástico com uma flor de girassol e ouviu um choro de criança. Ele até pensou que estivesse ouvindo coisa, mas foi se aproximando, abriu a bolsa, viu um pano, levantou e viu o rostinho do bebê", relatou a conselheira tutelar de Olinda Claudia Moura.

O homem levou a criança, que ainda estava com o cordão umbilical, para o Hospital do Tricentenário, no Bairro Novo, em Olinda. Por lá, o menino recebeu os primeiros atendimentos e segue internado. A criança estava com infecção no dia que foi levada ao hospital.

Quando receber alta a criança será levada para uma casa de acolhimento, segundo a conselheira tutelar que acompanha o caso.

