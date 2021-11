Escola recebe apenas 6 beterrabas e 12 cenouras para lanche de 250 alunos

De acordo com o Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal, o desabastecimento de alimentos persiste em várias instituições públicas desde a volta presencial das aulas, além disso, existem recursos da pasta que não foram utilizados

A Escola Classe (EC) Granja do Torto, localizada em Brasília, recebeu apenas 6 beterrabas e 12 cenouras para a merenda escolar de 250 alunos. O desabastecimento de alimentos nas escolas da rede pública tem sido constante, depois da volta das aulas presenciais. O Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal (Cae-DF) já visitou 400 escolas e flagrou a falta de alimentos. As informações são do portal Metrópole.

De acordo com as fiscalizações feitas pelo Conselho, há falta de peixe, frango, carne bovina, sal, açúcar, feijão, macarrão entre outros itens em várias instituições da rede pública. Além disso, foi apontado que a falha no abastecimento de alimentos das escolas não é por falta de recursos. Conforme os valores repassados para o DF pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nos últimos oito anos, a capital recebeu R$ 305.577.124,08, porém, R$ 181.280.523,32 não foram gastos.

O presidente do Cae-DF, Thiago Dias, ainda denunciou casos parecidos de outras instituições, como a Escola EC de Brazlândia, em que a Secretaria de Educação enviou apenas 10 quilos de peixe para 300 alunos, além das prateleiras de alimentos vazias no CEF 801 do Recanto das Emas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Namorado que confessou matar universitária em Pernambuco é condenado a 18 anos de prisão

Transportes têm o maior impacto na alta da inflação em outubro

Presidente do Inep diz na Câmara que realização do Enem está garantida

O que diz a Secretaria de Educação sobre o lanche dos alunos na escola:

O portal Metrópoles entrou em contato com a Secretaria de Educação sobre o caso e o governo negou o desabastecimento, afirmando que existem apenas casos pontuais de falta de alimentos. Confira a nota emitida:

“As regionais de ensino estão abastecidas com proteínas – frango, peixe e ovos, frutas, legumes, verduras, temperos e demais itens para um cardápio saudável. Portanto, não existe desabastecimento na alimentação escolar.

O abastecimento segue ocorrendo normalmente e prossegue até o fim do ano. Gêneros perecíveis são entregues na semana em que são utilizados. Quando há casos pontuais, em que a escola precisa de mais alimentos, a entrega é providenciada pela pasta.

Quanto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, a Secretaria de Educação, neste governo, a partir de 2019, executou os recursos na totalidade. Sobre anos anteriores, serão apurados os motivos pelos quais não houve execução”.

Tags