Empresário diz que mulher com faca em semáforo arranhou Ferrari após não receber dinheiro

Após a mulher atacar o carro com a faca, o motorista avançou o sinal vermelho e fugiu do local

O empresário Alcir Marques de Morais teve o seu carro, do modelo Ferrari 488 GTB, arranhado por uma mulher que estava com uma faca em um um semáforo em Goiânia, capital de Goiás, no último sábado, 6.

Segundo Alcir, quem estava dirigindo o veículo no momento do ocorrido era seu filho, e após ele não doar dinheiro para a mulher, ela atacou o carro com golpes de faca. O veículo é avaliado entre R$ 2,5 a 3 milhões de reais.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver a mulher se aproximar do carro de luxo e o golpearem seguida. Após o ataque, o filho do empresário avança o sinal vermelho e foge do local.

“Ela estava com uma faca em mãos. É uma sensação muito grande de insegurança. Agora a gente tem que andar sempre com uns trocadinhos”, afirmou Alcir em entrevista ao G1.

O dono da Ferrari afirmou que não pretende registrar um boletim de ocorrência contra a mulher e diz não saber o valor do prejuízo.

