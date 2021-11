Recife é nomeada como "cidade da música" pela Unesco

Jornal do Commercio

Jornal do Commercio Autor

Autor Jornal do Commercio

Os critérios para o investimento abrangem as áreas do artesanato e arte popular, design, cinema, gastronomia, literatura, artes midiáticas e música.

Recife foi eleita uma das 49 novas cidades criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A rede conta com 295 cidades, alcançando 90 países que investem em cultura e criatividade.

Os critérios para o investimento abrangem as áreas do artesanato e arte popular, design, cinema, gastronomia, literatura, artes midiáticas e música. No caso da Capital Pernambucana, ela foi escolhida como uma cidade da música.

"Um novo modelo urbano precisa ser desenvolvido em cada cidade, com seus arquitetos, urbanistas, paisagistas e cidadãos", disse a Diretora Geral da UNESCO, Audrey Azoulay, "Estamos pedindo a todos que trabalhem com os Estados para reforçar a cooperação internacional entre as cidades que a UNESCO deseja promover", complementou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a lista completa das cidades:

Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) - Música

Batumi (Geórgia) - Música

Belfast (Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte) - Música

Bida (Nigéria) - Artesanato e Arte Popular

Bohicon (Benin) - Gastronomia

Buraidah (Arábia Saudita) - Gastronomia

Bursa (Turquia) - Artesanato e Arte Popular

Campina Grande (Brasil) - Artes de mídia

Cannes (França) - Filme

Cluj-Napoca (Romênia) - Filme

Como (Itália) - Artesanato e arte folclórica

Covilhã (Portugal) - Design

Doha (Qatar) - Projeto

Gdynia (Polônia) - Filme

Gimhae (República da Coréia) - Artesanato e Arte Popular

Gothenburg (Suécia) - Literatura

Hamar (Noruega) - Artes de mídia

Huai'an (China) - Gastronomia

Huancayo (Peru) - Música

Ibagué (Colômbia) - Música

Jacarta (Indonésia) - Literatura

Kermanshah (Irã, República Islâmica do) - Gastronomia

Kharkiv (Ucrânia) - Música

Kuching (Malásia) - Gastronomia

Lankaran (Azerbaijão) - Gastronomia

Launceston (Austrália) - Gastronomia

Londres (Canadá) - Música

Manises (Espanha) - Artesanato e arte folclórica

Modena (Itália) - Media Arts

Nakuru (Quênia) - Artesanato e Arte Popular

Namur (Bélgica) - Artes de mídia

Pasto (Colômbia) - Artesanato e Arte Popular

Perth (Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte) - Artesanato e arte folclórica

Phetchaburi (Tailândia) - Gastronomia

Port Louis (Maurício) - Música

Recife (Brasil) - Música

Rouen (França) - Gastronomia

São Petersburgo (Federação Russa) - Gastronomia

Santa Maria da Feira (Portugal) - Gastronomia

Santiago de Cuba (Cuba) - Música

Srinagar (Índia) - Artesanato e Arte Popular

Tallinn (Estônia) - Música

Tbilisi (Geórgia) - Artes de mídia

Thessaloniki (Grécia) - Gastronomia

Usuki (Japão) - Gastronomia

Vilnius (Lituânia) - Literatura

Weifang (China) - Artesanato e Arte Popular

Whanganui (Nova Zelândia) - Design

Xalapa (México) - Música

Do Jornal do Commercio para a Rede Nordeste

Tags